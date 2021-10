Judo, Mondiali Junior 2021: Italia settima nella gara mista a squadre. Oro per la Francia (Di domenica 10 ottobre 2021) I Campionati Mondiali Junior di Judo 2021 si sono conclusi ufficialmente quest’oggi al Geopalace di Olbia con lo svolgimento della gara mista a squadre, evento che ha già fatto il suo debutto nel programma olimpico in occasione dei Giochi di Tokyo 2021. L’Italia padrona di casa non è riuscita a strappare un posto sul podio iridato nell’ultima gara della manifestazione, dovendosi accontentare di una discreta settima piazza complessiva con la consapevolezza di aver perso (anche a causa di un episodio sfortunato) forse una buona chance per aggiudicarsi almeno il bronzo. Gli Azzurri sono entrati in gara col piglio giusto, sconfiggendo per 4-1 il Kazakistan agli ottavi di finale grazie alle ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) I Campionatidisi sono conclusi ufficialmente quest’oggi al Geopalace di Olbia con lo svolgimento della, evento che ha già fatto il suo debutto nel programma olimpico in occasione dei Giochi di Tokyo. L’padrona di casa non è riuscita a strappare un posto sul podio iridato nell’ultimadella manifestazione, dovendosi accontentare di una discretapiazza complessiva con la consapevolezza di aver perso (anche a causa di un episodio sfortunato) forse una buona chance per aggiudicarsi almeno il bronzo. Gli Azzurri sono entrati incol piglio giusto, sconfiggendo per 4-1 il Kazakistan agli ottavi di finale grazie alle ...

