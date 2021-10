Jared Leto tra gli scontri No Green Pass a Roma | le foto e i video dell’attore | “Asfissiato dai lacrimogeni”

(Di domenica 10 ottobre 2021)si è imbattuto ieri nel corteo Noche ha dato vita ae violenze tra manifestanti e Polizia a. L’attore e premio Oscar ha documentato il caos tra le vie della capitale italiana, mostrando gli assalti ai mezzi delle forze dell’ordine e anche alcuni feriti., lee idurante glidiTra le migliaia di persone per le strade diieri c’era anche: l’attore è finito in mezzo ad una manifestazione non autorizzata che ha portato all’assalto della sede Cgil e al tentativo di avvicinarsi a Palazzo Chigi, in un pomeriggio che ha ...

coinvolto in scontri No Green Pass Roma/ Video "Asfissiato da lacrimogeni" "Io ho avuto il successo che ho avuto " ha proseguito Giorgio Parisi - perchè mi sono formato in una scuola ...è stato coinvolto negli scontri tra No Green Pass e Polizia avvenuti ieri a Piazza del Popolo, a Roma. Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza nel pomeriggio per chiedere a gran ...Da quello che ho capito, riguardava obbligo di vaccino e green pass. Nel caos della protesta No green pass che ieri sabato 9 ottobre ha invaso le vie di Roma, si è trovato coinvolto anche l’attore e m ...Jared Leto coinvolto negli scontri a Roma: “Asfissiato con i lacrimogeni”. Nella giornata di ieri Jared Leto è rimasto coinvolto nella protesta dei No green pass, secondo quanto riportato da fanpage.i ...