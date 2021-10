Jared Leto si è trovato coinvolto negli scontri dei No Vax a Roma (Di domenica 10 ottobre 2021) Jared Leto, a Roma per una breve vacanza, si è trovato ieri notte in mezzo alle proteste di No Vax e Forza Nuova contro i Green Pass. Ovviamente la prima cosa che ha pensato di fare è stata girare delle storie su Instagram finché, pare, non si è beccato anche lui i lacrimogeni della polizia e ha deciso di tornare in albergo. In effetti, nei video lo si vede fin troppo vicino alla polizia antisommossa, diciamo dal lato sbagliato della barricata. Come lui molti altri turisti sono stati sorpresi nelle strade del centro, tra via Del Corso, piazza Colonna e piazza del Popolo, quando è scoppiata la violenza. Chissà perché però non ci sorprende che proprio Jared Leto si sia trovato in questa situazione. Il cantautore, attore e regista è già famoso per episodi bizzarri, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 ottobre 2021), aper una breve vacanza, si èieri notte in mezzo alle proteste di No Vax e Forza Nuova contro i Green Pass. Ovviamente la prima cosa che ha pensato di fare è stata girare delle storie su Instagram finché, pare, non si è beccato anche lui i lacrimogeni della polizia e ha deciso di tornare in albergo. In effetti, nei video lo si vede fin troppo vicino alla polizia antisommossa, diciamo dal lato sbagliato della barricata. Come lui molti altri turisti sono stati sorpresi nelle strade del centro, tra via Del Corso, piazza Colonna e piazza del Popolo, quando è scoppiata la violenza. Chissà perché però non ci sorprende che propriosi siain questa situazione. Il cantautore, attore e regista è già famoso per episodi bizzarri, ...

