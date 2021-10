Jared Leto coinvolto nella manifestazione No Green Pass a Roma | Mi hanno asfissiato

(Di domenica 10 ottobre 2021) L'attore e cantantesi è ritrovatocontro il: scopriamo cosa è successo.non ha avuto una grande serata in quel di. Il Premio Oscar e frontman dei 30 Seconds to Mars si è ritrovatoNo, dove è rimasto intossicato dai gas lacrimogeni. Sono scene che ha condiviso lui stesso nelle sue storie di Instagram: durante il suo ultimo soggiornocapitale, l'attore di Morbius e House of Gucci è uscito per una tranquilla serata in centro senza sapere ciò che lo aspettava.si ...

si è imbattuto ieri nel corteo No Green Pass che ha dato vita a scontri e violenze tra manifestanti e Polizia a Roma . L'attore e premio Oscar ha documentato il caos tra le vie della ...Il premio Oscar e leader dei Thirty Seconds To Mars ,, arriva a Roma e si ritrova in mezzo agli scontri nella manifestazione No Green Pass . L'attore e musicista statunitense ha documentato su Instagram la sua disavventura nel centro della ...Da quello che ho capito, riguardava obbligo di vaccino e green pass. Nel caos della protesta No green pass che ieri sabato 9 ottobre ha invaso le vie di Roma, si è trovato coinvolto anche l’attore e m ...Il premio Oscar e leader dei Thirty Seconds To Mars, Jared Leto, arriva a Roma e si ritrova in mezzo agli scontri nella manifestazione No Green Pass. L'attore e musicista statunitense ...