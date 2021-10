Jared Leto a Roma coinvolto negli scontri No Green Pass | “Asfissiato dai lacrimogeni”

Advertising

fanpage : Jared Leto si è trovato coinvolto nelle manifestazioni #NoGreenPass a Roma #piazzadelpopolo - rockolpoprock : Jared Leto si è ritrovato in mezzo alle manifestazioni contro il green pass a Roma - ohitshar : jared leto campione del trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato prima si perde lo scoppio di una pandemia… - IlariaSanvitale : RT @giornibuoni: distrutta da jared leto io ve lo giuro su dio già questo ha scoperto del covid mille giorni dopo perché era in pellegrinag… - WenZhouLove82 : RT @Hysteriasfields: Comunque trovatelo un tempismo peggiore di quello di Jared Leto. Torna da un ritiro spirituale: trova una pandemia in… -

Ultime Notizie dalla rete : Jared Leto

si trovava a Roma nella giornata di ieri e si è ritrovato coinvolto negli scontri della manifestazione No Green Pass . L'attore e musicista statunitense ha raccontato su Instagram la sua ...Il premio Oscar e leader dei Thirty Seconds To Mars,, arriva a Roma e si ritrova in mezzo agli scontri nella manifestazione No Green Pass . L'attore e musicista statunitense ha documentato su Instagram la sua disavventura nel centro della ...L’attore e cantante americano Jared Leto è rimasto coinvolto per caso nella manifestazione contro il Green Pass, portata avanti da un corteo non autorizzato di circa 10mila persone che ha bloccato le ...C'era un protagonista speciale nel pomeriggio di scontri a Roma tra forze dell'ordine e manifestanti contro l'obbligo di Green pass. E' l'attore e cantante americano Jared Leto che, in vacanza nella C ...