Roma, 10 ott (Adnkronos) – "Riprenderemo il camper, gireremo tutta l'Italia, provincia per provincia. Il camper sarà il simbolo della ripartenza per tutto il territorio, l'esperienza durerà per tutto il 2022 e sarà propedeutica per una campagna elettorale con il coltello tra i denti per dare la leadership in Parlamento all'area riformista". Lo ha detto Matteo Renzi all'Assemblea nazionale di Iv.

TV7Benevento : Iv: Renzi, 'riprendo il camper, giro per l'Italia per tutto il 2022'...

