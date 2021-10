Iv: Renzi, ‘abbiamo salvato l’Italia, è indiscutibile’ (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott (Adnkronos) – “Il dato delle elezioni amministrative ci consegna l’immagine di un partito molto più in forma di quanto immaginavano, siamo più radicati di quanto pensassimo. E questo si somma con il fatto che, facendo la crisi di governo a gennaio, abbiamo salvato l’Italia. Questo è indiscutibilmente vero”. Lo ha detto Matteo Renzi aprendo l’Assemblea nazionale di Italia viva. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott (Adnkronos) – “Il dato delle elezioni amministrative ci consegna l’immagine di un partito molto più in forma di quanto immaginavano, siamo più radicati di quanto pensassimo. E questo si somma con il fatto che, facendo la crisi di governo a gennaio, abbiamo. Questo è indiscutibilmente vero”. Lo ha detto Matteoaprendo l’Assemblea nazionale di Italia viva. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

