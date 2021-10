Italiano | «Vlahovic? Fino a gennaio valorizziamo Kokorin»

(Di domenica 10 ottobre 2021) Vincenzoparla del futuro die promuove: «Dobbiamo ricavarne il massimo» In un’intervista esclusiva al Corriere dello Sport, Vincenzo– allenatore della Fiorentina – ha parlato del campionato di Serie A e del momento della Viola. Una parentesi anche su, dove lascia qualche indizio sul futuro dell’attaccante, che potrebbe forse partire già a. DIFFICOLTÀ – «È una stagione di trasformazioni. Nuove panchine, nuove realtà. Ci vogliono dodici-quindici per capirci qualcosa. Noi intanto ci godiamo la posizione bellissima, l’inizio confortante, i margini di miglioramento enormi che possediamo e il fatto di essere lì in alto». CAMPIONATO EQUILIBRATO – «In questo momento lo è. Vedo tante squadre che giocano all’attacco e disposte a correre ...

Nello specifico le tre storiche del calcio, Inter, Milan e Juventus si guardano intorno e i tifosi sperano nel colpo da novanta che cambi volto alle rispettive squadre. Per avere ...
Vlahovic-Juve, Italiano: «Mi auguro una cosa. È un professionista serio». Le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato del caso Vlahovic al Cor