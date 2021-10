Italia | ufficiale | Donnarumma ‘premiato’ dopo i fischi

Leggi su serieanews

(Di domenica 10 ottobre 2021)di San Siro per Gianluigiprevista una bella sorpresa per-Belgio: la rivincita del portiere Idi San Siro risuonano ancora nelle orecchie di Gigio-Spagna ha presentato il conto al portiere per quanto accaduto quest’estate quando ha detto addio al Milan per trasferirsi a zero al Psg. Un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.