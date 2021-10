Italia, occhio alla Svizzera per i Mondiali e Mancini osserva Lucca (Di domenica 10 ottobre 2021) Tra un mese tornano le qualificazioni Mondiali per l’Italia, Mancini osserva Lucca La Svizzera in classifica del girone di qualificazione per i Mondiali in Qatar continua a tallonare l’Italia, che tra un mese tornerà a giocare per provare a mantenere il primato. Per le prossime convocazioni Mancini dovrebbe aver ritrovato Belotti e Immobile, entrambi pronti a tornare in campo. In attacco qualche novità potrebbe comunque esserci, come racconta Tuttosport. Kean e Raspadori dovrebbero continuare a rimanere nel giro. Mancini studia invece Lorenzo Lucca, ora impegnato con l’Under 21. L’attaccante del Pisa potrebbe conquistarsi una convocazione. L’altro nome caldo è quello di Scamacca. L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Tra un mese tornano le qualificazioniper l’Lain classifica del girone di qualificazione per iin Qatar continua a tallonare l’, che tra un mese tornerà a giocare per provare a mantenere il primato. Per le prossime convocazionidovrebbe aver ritrovato Belotti e Immobile, entrambi pronti a tornare in campo. In attacco qualche novità potrebbe comunque esserci, come racconta Tuttosport. Kean e Raspadori dovrebbero continuare a rimanere nel giro.studia invece Lorenzo, ora impegnato con l’Under 21. L’attaccante del Pisa potrebbe conquistarsi una convocazione. L’altro nome caldo è quello di Scamacca. L'articolo proviene ...

Advertising

capuanogio : L’#Italia correrà per organizzare l’Europeo di calcio nel 2028. A occhio è l’ultimissima chiamata per spingere sull… - Sabrina04925854 : RT @MarcelloLyotard: Se siete davvero convinti che Italia Francia Grecia Inghilterra Olanda Australia Svizzera Austria Slovenia Romania...… - julietrituals : RT @MarcelloLyotard: Se siete davvero convinti che Italia Francia Grecia Inghilterra Olanda Australia Svizzera Austria Slovenia Romania...… - maponi : RT @VincenzoTiani: Oggi su @GuerrediRete col pezzo per @wireditalia sulle novità da tenere d'occhio in ambito #privacy in Italia. ?? @carola… - retewebitalia : Scout e autovelox, occhio alle infrazioni stradali - #retewebitalia #news #oggi #italia #notizie #accadeoggi - -