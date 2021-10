Italia e Belgio hanno scelto di inginocchiarsi: i dettagli (Di domenica 10 ottobre 2021) Il tema dell’inginocchiarsi o meno divide la popolazione Italiana, ma non solo. Quello che era nato come un gesto a favore del movimento Black Lives Matter, ora sta diventando motivo di discussione. Prima del match tra Italia e Belgio, però, le due squadre hanno scelto di inginocchiarsi. Gesto che non ha stupito, visto che anche all’Europeo nella partita tra queste due squadre era avvenuto. L’Italia, invece, agli ottavi contro l’Austria aveva scelto di non inginocchiarsi, creando molte polemiche nel nostro Paese. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di domenica 10 ottobre 2021) Il tema dell’o meno divide la popolazionena, ma non solo. Quello che era nato come un gesto a favore del movimento Black Lives Matter, ora sta diventando motivo di discussione. Prima del match tra, però, le due squadredi. Gesto che non ha stupito, visto che anche all’Europeo nella partita tra queste due squadre era avvenuto. L’, invece, agli ottavi contro l’Austria avevadi non, creando molte polemiche nel nostro Paese. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

Azzurri : #NationsLeague Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? ???? #Belgio ?? Oggi, ore 15.00 ??? Juventu… - Azzurri : #NationsLeague ???? #Italia ?? ???? #Belgio ?? Oggi, ore 15.00 ??? Juventus Stadium - #Torino ?? In diretta su #Rai1 ??… - DiMarzio : #Lukaku lascia il ritiro del #Belgio: salterà il match contro l'#Italia - coredestacitta : io e mio padre stiamo guardando i documentari altro che italia belgio - UefaLeague3 : @ItalianSerieA @Azzurri_En guarda lo streaming italia vs belgio gratis sul mio profilo -