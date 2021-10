Italia da bronzo | 2-1 contro il Belgio

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo lo stop con la Spagna arriva subito la vittoria. L’daporta a casa il terzo posto nella Nations Leagueil. La gara si sblocca nel secondo tempo con la rete di Barella e poi il penalty di Berardi. Nel finale De Ketelaere accorcia, ma non basta. Quali sono state le scelte dei tecnici? Mancini non cambia modulo, ma opta per cinque nuovi giocatori. Donnarumma, oggi capitano, in porta e coppia centrale formata da Bastoni e Acerbi. Sulle corsie esterne giocano Di Lorenzo ed Emerson Palmieri. A centrocampo chance dal primo minuto per Pellegrini, Locatelli e Barella. In avanti c’è il tridente Berardi-Raspadori-Chiesa.Turnover per Martinez. I belgi scendono in campo con il 3-4-3. C’è Courtois tra i pali nonostante e dichiarazioni rilasciate nei giorni precedenti. Il tridente difensivo ...