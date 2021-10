Italia Celere | “superato livello di guardia ma si poteva evitare”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Italia Celere

Adnkronos

Qui soto i treni garantiti nel Lazio, qui gli altri nel resto d', regione per regione I treni ... al termine dello sciopero, un piùed integrale ripristino del servizio. Genova Per quanto ...... nonostante il clima di paura ed intimidazione imposto dai manifestanti che sono stati poi allontanati dallache ha presidiato l'ospedale per tutta la notte' conclude il direttore d'Alba. ...La neoeletta consigliere regionale di Forza Italia: «È il momento di esseri seri. Non si può ulteriormente attendere. Sarò in prima linea per garantire la positiva conclusione di questo iter progettua ..."L'intervento della Celere ha evitato che la situazione degenerasse anche se i violenti entranti di forza nell'area Accoglienza hanno in tutti i modi impaurito e minacciato i presenti. Tutti gli ...