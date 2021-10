Italia Belgio, Toni: «Bisogna vincere. Occasione importante per chi gioca» (Di domenica 10 ottobre 2021) Luca Toni, nel pre partita di Italia Belgio, ha analizzato l’attuale situazione della Nazionale di Roberto Mancini Ai microfoni di Rai Sport, Luca Toni ha parlato prima di Italia-Belgio: «Dobbiamo tornare a vincere senza dimenticare che siamo Campioni d’Europa. E’ una finalina ma il Belgio è un avversario importante. Raspadori? Mancini in cerca di un centravanti in vista dei Mondiali. Anche se non è una finale è un test importante e una partita da non sbagliare per quei giocatori ai quali oggi è stata data un’Occasione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Luca, nel pre partita di, ha analizzato l’attuale situazione della Nazionale di Roberto Mancini Ai microfoni di Rai Sport, Lucaha parlato prima di: «Dobbiamo tornare asenza dimenticare che siamo Campioni d’Europa. E’ una finalina ma ilè un avversario. Raspadori? Mancini in cerca di un centravanti in vista dei Mondiali. Anche se non è una finale è un teste una partita da non sbagliare per queitori ai quali oggi è stata data un’». L'articolo proviene da Calcio News 24.

