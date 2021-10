Italia-Belgio oggi in tv in chiaro? Canale, orario e streaming finale 3° posto Nations League 2021 (Di domenica 10 ottobre 2021) Tutto pronto per la finale per il terzo e quarto posto di Nations League 2021. Italia e Belgio sono pronte a scendere in campo in questa finalina in programma alle 15:00 di domenica 10 agosto all’Allianz Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Rai 1 oltre che in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Dopo le eliminazioni per mano di Spagna e Francia, Mancini e Martinez cercano la vittoria per la consolazione, il morale e il Ranking Fifa. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) Tutto pronto per laper il terzo e quartodisono pronte a scendere in campo in questa finalina in programma alle 15:00 di domenica 10 agosto all’Allianz Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Rai 1 oltre che insulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Dopo le eliminazioni per mano di Spagna e Francia, Mancini e Martinez cercano la vittoria per la consolazione, il morale e il Ranking Fifa. SportFace.

