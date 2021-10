Italia-Belgio Nations League | Berardi | “Era importante per il ranking”

(Di domenica 10 ottobre 2021) “Ci tenevamo a far subito bene, con la Spagna in 11 ce la saremmo giocata. Oggi eraanche per il, va bene così”. Queste le dichiarazioni di Domenicodopo la vittoria dell’nella finale per il terzo posto dellacontro il, in cui ha segnato un calcio di rigore. “Davanti siamo tutti dei grandissimi giocatori, a me piace svariare per il campo: il mister ci chiedeva questo, l’ho fatto abbastanza bene ma eravincere e dare un segnale – sottolinea l’esterno azzurro a Rai Sport – Il match con la Svizzera? Ci prepareremo nel migliore dei modi, sono sicuro che faremo un’ottima partita”. SportFace.

Le sue parole Alessandro Bastoni ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria in Nations League contro il. Le sue parole. "Ci tenevamo tanto, sono tutte partite importanti, ed è bello giocarle. Ci ...La ripresa ha fatto la differenza, non che nel primo tempo l'sia andata male, no, ma ilci ha tenuto in scacco per un bel po'. Senza Lukaku, Hazard e pure De Bruyne, entrato poi nella ...L'Italia si è classificata terza nella Nations League. Gli Azzurri hanno vinto la "finalina" contro il Belgio per 2-1. A Rai Sport Acerbi ha detto la sua sul momento della Nazionale: "Ci sta perdere ...Il commissario tecnico dell'Italia analizza a caldo la sfida tra la Nazionale e il Belgio, finale per il terzo posto di Nations League vinta per 2-1.