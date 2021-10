Italia-Belgio Nations League | Bastoni | “Contenti della vittoria | ci tenevamo”

(Di domenica 10 ottobre 2021) “Bello giocare questo tipo di parte su questi palcoscenici in, ci teniamo tutti e siamodi aver vinto. Ho vissuto un Europeo alle spalle di Chiellini e Bonucci che sono dei mostri in questo ruolo, mi stanno aiutando tanto”. Queste le dichiarazioni di Alessandrodopo ladell’nella finale per il terzo postocontro il. “Critiche con la Spagna? Non ho mai avuto problemi di questo tipo – sottolinea il difensore azzurro a Rai Sport –. Ne parlo col mister, ho 22 anni e devo sicuramente migliorare tanto”. SportFace.

Advertising

Azzurri : #NationsLeague Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? ???? #Belgio ?? Oggi, ore 15.00 ??? Juventu… - Azzurri : #NationsLeague ???? #Italia ?? ???? #Belgio ?? Oggi, ore 15.00 ??? Juventus Stadium - #Torino ?? In diretta su #Rai1 ??… - CB_Ignoranza : SEMPRE NICOLINO BARELLA, SEMPRE AL BELGIO. MA CHE ????CATOOOORE #Barella #Italia - GoalItalia : ?? Barella ?? Berardi ?? Chiesa ?? Castagne Le pagelle di #ItaliaBelgio ?? - Spazio_J : Mancini dopo Italia-Belgio: 'La mia opinione sulla prestazione di Chiesa' - -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Belgio

Dopo il passo falso (in dieci) con la Spagna, l'di Roberto Mancini torna a vincere (2 - 1) a Torino contro ilconquistando il terzo posto in questa Nations League e soprattutto punti utili per il ranking in vista del sorteggio per il ...Il giustiziere dell', Ferran Torres, è uscito malconcio dalla semifinale a causa di un ... L'affermazione con ilè stata importante per il ranking ma adesso ci manca l'ultimo passo, bisogna ...Torino, 10 ott. (LaPresse) - L’Italia chiude al terzo posto la Nations League battendo 2-1 il Belgio nella finale di consolazione disputata a Torino. Succede ...Si è chiusa con un quarto posto la Nations League del Belgio, a causa della sconfitta per 2-1 contro l'Italia. 60 minuti in campo per il rossonero Alexis Saelemaekers, autore di ...