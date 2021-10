Italia-Belgio, Mancini loda gli azzurri: le parole del ct (Di domenica 10 ottobre 2021) Roberto Mancini, al termine di Italia-Belgio, ha lodato i suoi per il terzo posto in Nations League ai microfoni di Rai Sport. Queste le parole del ct azzurro: “All’Europeo abbiamo vinto contro la Spagna, in dieci non è mai facile. Oggi abbiamo giocato bene. Siamo stati gli stessi dell’Europeo. Centrocampo? Abbiamo tante soluzioni di qualità, questo ci aiuta. Chiesa? Può giocare ovunque. È un calciatore di grande qualità”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di domenica 10 ottobre 2021) Roberto, al termine di, hato i suoi per il terzo posto in Nations League ai microfoni di Rai Sport. Queste ledel ct azzurro: “All’Europeo abbiamo vinto contro la Spagna, in dieci non è mai facile. Oggi abbiamo giocato bene. Siamo stati gli stessi dell’Europeo. Centrocampo? Abbiamo tante soluzioni di qualità, questo ci aiuta. Chiesa? Può giocare ovunque. È un calciatore di grande qualità”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

