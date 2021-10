Italia-Belgio | Mancini | “Contro la Spagna decisiva espulsione Testa alla Svizzera!”

Advertising

Azzurri : #NationsLeague ???? #Italia ?? ???? #Belgio ?? Oggi, ore 15.00 ??? Juventus Stadium - #Torino ?? In diretta su #Rai1 ??… - Eurosport_IT : L'ITALIA CHIUDE AL 3° POSTO LA NATIONS LEAGUE ???? Gli Azzurri battono il Belgio con lo stesso punteggio dei quarti… - DiMarzio : #Lukaku lascia il ritiro del #Belgio: salterà il match contro l'#Italia - tuttonapoli : Italia-Belgio, le pagelle di Tmw: sufficienza per Di Lorenzo - morettweet : RT @SkySport: Mancini dopo Italia-Belgio: 'Bravi, ma eravamo quelli dell'Europeo anche contro la Spagna' #SkySport #NationsLeague #Nazional… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Belgio

Le sue parole Alessandro Bastoni ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria in Nations League contro il. Le sue parole. "Ci tenevamo tanto, sono tutte partite importanti, ed è bello giocarle. Ci ...La ripresa ha fatto la differenza, non che nel primo tempo l'sia andata male, no, ma ilci ha tenuto in scacco per un bel po'. Senza Lukaku, Hazard e pure De Bruyne, entrato poi nella ...Gli Azzurri si sono resettati dopo la battuta d'arresto con la Spagna e hanno steso il Belgio nella finale per il terzo posto della Nations League. L'attacco dell'Italia è andato un po' a rilento in ...Il difensore della nazionale azzurra ha parlato ai microfoni della Rai dopo la partita tra Italia e Belgio. Ecco le sue parole ...