Italia-Belgio | Mancini | “Cinque italiani per il Pallone d’Oro? Per me lo prende Jorginho”

Tanta Italia nella lista del Pallone d'Oro Mancini ha parlato in conferenza stampa riguardo al match contro il Belgio, valido per la finale terzo/quarto posto di Nations League. Tra le fila dell'Italia ci saranno Cinque giocatori bianconeri, Chiellini, Locatelli, Chiesa, Bernardeschi e Kean, che prenderanno parte al match, mentre non ci sarà lo squalificato Bonucci, dopo l'espulsione contro la Spagna. Cinque giocatori Italiani sono finiti nella lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro: Donnarumma, Chiellini, Bonucci, Barella, Jorginho. Ecco cosa pensa il CT dell'Italia in merito a questo ben traguardo per i suoi ragazzi:

