Italia Belgio LIVE 2-0: Berardi raddoppia per gli azzurri (Di domenica 10 ottobre 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la finale 3°/4° posto della Nations League tra Italia e Belgio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All'”Allianz Stadium”, Italia e Belgio si affrontano nel match valido per la finale 3°/4° posto della Nations League. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Italia Belgio 2-0 MOVIOLA 1? – Inizia la partita all’Allianz Stadium. 2? Spinge l’Italia – Subito in avanti gli azzurri trascinati da Federico Chiesa. L’esterno della Juventus prima viene murato da Alderweireld in angolo poi, sugli sviluppi di corner, tenta il tiro da posizione defilata ma mette alto di poco. 7? Occasione per il Belgio – Primo squillo degli ospiti. Batshuayi recupera un pallone ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la finale 3°/4° posto della Nations League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'”Allianz Stadium”,si affrontano nel match valido per la finale 3°/4° posto della Nations League. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-0 MOVIOLA 1? – Inizia la partita all’Allianz Stadium. 2? Spinge l’– Subito in avanti glitrascinati da Federico Chiesa. L’esterno della Juventus prima viene murato da Alderweireld in angolo poi, sugli sviluppi di corner, tenta il tiro da posizione defilata ma mette alto di poco. 7? Occasione per il– Primo squillo degli ospiti. Batshuayi recupera un pallone ...

