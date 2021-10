Italia - Belgio, le pagelle di Paolo Franci (Di domenica 10 ottobre 2021) Donnarumma 6,5 Pomeriggio da ricordare dove, tutto, tranne il gol belga tra le gambe, gli gira per il verso giusto. Cori, applausi e i pali per amici che lo salvano in tre occasioni. Para alla grande, ... Leggi su quotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Donnarumma 6,5 Pomeriggio da ricordare dove, tutto, tranne il gol belga tra le gambe, gli gira per il verso giusto. Cori, applausi e i pali per amici che lo salvano in tre occasioni. Para alla grande, ...

Advertising

Azzurri : #NationsLeague Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? ???? #Belgio ?? Oggi, ore 15.00 ??? Juventu… - Azzurri : #NationsLeague ???? #Italia ?? ???? #Belgio ?? Oggi, ore 15.00 ??? Juventus Stadium - #Torino ?? In diretta su #Rai1 ??… - Eurosport_IT : L'ITALIA CHIUDE AL 3° POSTO LA NATIONS LEAGUE ???? Gli Azzurri battono il Belgio con lo stesso punteggio dei quarti… - olicity87 : RT @Eurosport_IT: L'ITALIA CHIUDE AL 3° POSTO LA NATIONS LEAGUE ???? Gli Azzurri battono il Belgio con lo stesso punteggio dei quarti di fin… - Aless_Digitale : #News #DTT Problemi tecnici per 'Rai 1' LCN 1 e 'Rai 1 HD' LCN 501. Nel pomeriggio intorno al 10° minuto del primo… -