Italia-Belgio, le formazioni ufficiali (Di domenica 10 ottobre 2021) Tra circa un'ora andrà in scena Italia-Belgio, finale per il terzo e quarto posto di Nations League. Di seguito le formazioni ufficiali dell'incontro. Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Locatelli, Pellegrini; Berardi, Raspadori, Chiesa. Belgio (4-2-3-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Castagne; Witsel, Tielemans; Carrasco, Vanaken, Saelemaekers; Batshuayi. Foto: Twitter Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

