Italia-Belgio, le formazioni ufficiali: Chiesa e Locatelli titolari (Di domenica 10 ottobre 2021) Tra pochi minuti avrà inizio il match valevole per il terzo posto di Nations League tra Italia e Belgio. Le due Nazionali si scontreranno all'Allianz Stadium alle 15:00. A rappresentare la squadra di casa ci saranno solo Chiesa e Locatelli, riposo dunque per Chiellini, Kean Bernardeschi, mentre Bonucci già spedito a casa dopo l'espulsione rimediata contro la Spagna. Roberto Mancini ha voluto dare spazio anche a giocatori che non hanno giocato la scorsa partita, puntando in attacco sul giovane Raspadori. Dalla parte del Belgio invece sicuramente risalta all'occhio l'assenza di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne.

