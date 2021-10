Italia-Belgio, azzurri in ginocchio per Black Lives Matter (Di domenica 10 ottobre 2021) I giocatori di Italia e Belgio si sono inginocchiati all’Allianz Stadium di Torino, prima dell’inizio della finale per il terzo posto di Nations League, in segno di sostegno a ‘Black Lives Matter’, il movimento contro il razzismo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 10 ottobre 2021) I giocatori disi sono inginocchiati all’Allianz Stadium di Torino, prima dell’inizio della finale per il terzo posto di Nations League, in segno di sostegno a ‘’, il movimento contro il razzismo. L'articolo proviene daSera.

