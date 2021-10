Italia-Belgio, azzurri e fiamminghi si inginocchiano contro il razzismo (Di domenica 10 ottobre 2021) azzurri e fiamminghi hanno rispettato l’iniziativa ‘Black lives matter‘, inginocchiandosi prima del fischio iniziale di Italia-Belgio, finale per il terzo e quarto posto della Nations League 2021. I campioni d’Europa e i primatisti del ranking Uefa hanno deciso di schierarsi deliberatamente contro il razzismo, come già accaduto durante Euro 2020. Gli azzurri avevano anticipato di voler mettere in pratica il simbolico gesto, durante le interviste pre-partita; detto, fatto: Italiani inginocchiatisi in onore dell’uguaglianza tra uomini e culture. Atto certamente da segnalare, considerando i valori espressi da entrambe le selezioni nazionali. Dopo le eliminazioni rispettivamente per mano di Spagna e Francia, l’Italia e il ... Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021)hanno rispettato l’iniziativa ‘Black lives matter‘, inginocchiandosi prima del fischio iniziale di, finale per il terzo e quarto posto della Nations League 2021. I campioni d’Europa e i primatisti del ranking Uefa hanno deciso di schierarsi deliberatamenteil, come già accaduto durante Euro 2020. Gliavevano anticipato di voler mettere in pratica il simbolico gesto, durante le interviste pre-partita; detto, fatto:ni inginocchiatisi in onore dell’uguaglianza tra uomini e culture. Atto certamente da segnalare, considerando i valori espressi da entrambe le selezioni nazionali. Dopo le eliminazioni rispettivamente per mano di Spagna e Francia, l’e il ...

Advertising

Azzurri : #NationsLeague Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? ???? #Belgio ?? Oggi, ore 15.00 ??? Juventu… - Azzurri : #NationsLeague ???? #Italia ?? ???? #Belgio ?? Oggi, ore 15.00 ??? Juventus Stadium - #Torino ?? In diretta su #Rai1 ??… - DiMarzio : #Lukaku lascia il ritiro del #Belgio: salterà il match contro l'#Italia - diamondrust : io con un occhio sul #TurkishGP e uno su Italia-Belgio un pochino mi sto sentendo male - cippiriddu : Italia-Belgio utile quanto ciò che segue il 'non sono fascista ma'. -