Italia batte di nuovo il Belgio (2-1) nella finalina. Chiesa e Barella i trascinatori. Pagelle (Di domenica 10 ottobre 2021) Torna a vincere, l'Italia di Mancini: batte di nuovo il Belgio (dopo il successo ai rigori agli Europei), si classifica al terzo posto in Nations League e guadagna punti nel ranking Fifa. E conta poco, come scusante per la squadra di Martinez, dire che mancava Lukaku. Il Belgio è forte anche senza Romelu. La giornata di brillante di Chiesa e Barella L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 10 ottobre 2021) Torna a vincere, l'di Mancini:diil(dopo il successo ai rigori agli Europei), si classifica al terzo posto in Nations League e guadagna punti nel ranking Fifa. E conta poco, come scusante per la squadra di Martinez, dire che mancava Lukaku. Ilè forte anche senza Romelu. La giornata di brillante diL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Eurosport_IT : CAMPIONI DEL MONDO! CAMPIONI DEL MONDO! CAMPIONI DEL MONDO! ??????? L'Italia under-21 di volley batte 3-0 la Russia e… - Agenzia_Italia : L'Italia batte il Belgio e conquista il terzo posto in Nations League - Open_gol : Gli “azzurrini” di Angiolino Frigoni entrano nella storia della pallavolo italiana: sono i primi a vincere il mondi… - InformazioneOg : Nations League: l’Italia batte il Belgio 2-1 grazie ai gol di Barella e Berardi, ed è terza #NationsLeague #Italia… - ID1110487570 : RT @CorSport: L'#Italia batte il #Belgio e i social si scatenano per il terzo posto in #NationsLeague ?? -