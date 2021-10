Interspac | i tifosi Vip sono soci | quanto hanno versato

(Di domenica 10 ottobre 2021) IVip dell’Inter diventano ufficialmentedi. Dopo gli annunci delle scorse settimane, i personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo che erano stati svelati come nuovidientrati nell’azionariato dellaetà, come emerge da documenti ufficiali che Calcio e Finanza ha potuto visionare. Non si tratta, tuttavia, ancora L'articolo

Calcio e Finanza

...preoccupati per il rientro - lampo Il piano per il rientro non lascia tranquilli diversi. '... 'Vista la situazione, chi li paga i 100mila dell'aerotaxi: Suning o?'. C'è spazio anche ...Nel corso della recente presentazione di, il progetto di azionariato popolare per l'Inter guidato dall'economista Carlo Cottarelli, ...of Hearts tutti i gruppi organizzati deigià ...I tifosi Vip dell’Inter diventano ufficialmente soci di Interspac. Dopo gli annunci delle scorse settimane, i personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo che erano stati svelati come nuovi soc ...Corsa contro il tempo per far rientrare Lautaro e Correa per il match con la Lazio: noleggiato un charter da 100mila euro, ma sui social è bagarre.