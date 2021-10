Inter | si pensa al mercato | due nomi per la difesa

(Di domenica 10 ottobre 2021) L’di Simone Inzaghi sta lavorando costantemente per rinforzare il proprio organico, in primis partendo dalla. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, i nerazzurri sarebbero a caccia di un centrale da regalare a Simone Inzaghi nella prossima finestra di calcio. Fra i papabili ci sarebbe, oltre ad Armando Izzo del Torino, Matthias GGladbach Il difensore tedesco classe ’94 è in scadenza con il Borussia Monchengladbach e il club potrebbe anche decidere di cedere a gennaio per non perderlo poi a zero in estate. LEGGI ANCHE: Manchester United, Van de Beek può partire a gennaio! Piace in Italia L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale enazionale.

Advertising

IlBuonFabio : Il #Milan sta seguendo #Lucca da vicino e pensa di accelerare, vista la concorrenza di #Inter e #Juventus. I rosson… - ILTOROSIAMONOI : Calciomercato: Izzo,l’Inter ci pensa - antonhhh83 : @CottarelliCPI Cottare` senti a me pensa all'inter - vivoperlinter : #Mercato, #Inter - Notizia delle ultime ore: '#Marotta pensa a #Isco'. E attenzione sempre a #Jovic. Gli ultimi ag… - Leo69836002491 : @CottarelliCPI E i sindacati che l hanno messo nel culo ai lavoratori? Pensa all Inter che fai prima -

Ultime Notizie dalla rete : Inter pensa

Eurosport IT

L'per il calciomercato di gennaio non molla Nandez ea un'operazione in stile Locatelli Come riporta la Gazzetta dello Sport oggi, l'non ha intenzione di mollare la pista Nandez e per ...... con il ct Martinez chegià al nuovo ciclo che porterà al Mondiale. Tre anni fa esatti il ...formazione non potrà non tener conto di un campionato che nel prossimo weekend proporrà Lazio -e ...L'Inter rischia di perdere due pedine importanti in vista del 2022: Antonio Conte prepara lo sgarbo, due nerazzurri vanno dal grande ex.Corsa contro il tempo per far rientrare Lautaro e Correa per il match con la Lazio: noleggiato un charter da 100mila euro, ma sui social è bagarre.