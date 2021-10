Inter, si muove qualcosa per il rinnovo di Brozovic: le ultime (Di domenica 10 ottobre 2021) Buone nuove in casa Inter . Si avvicina sempre di più l'ipotesi di vedere, ancora a lungo, Marcelo Brozovic con la maglia nerazzurra . Stando alle ultime, riportate da 'Gazzetta Dello Sport', il calciatore potrebbe giocare a lungo con la maglia dell'Inter. Sarebbe stato fissato un incontro tra le due parti organizzato tra mercoledì e giovedì . Non sarebbe l'incontro ... Leggi su sport.virgilio (Di domenica 10 ottobre 2021) Buone nuove in casa. Si avvicina sempre di più l'ipotesi di vedere, ancora a lungo, Marcelocon la maglia nerazzurra . Stando alle, riportate da 'Gazzetta Dello Sport', il calciatore potrebbe giocare a lungo con la maglia dell'. Sarebbe stato fissato un incontro tra le due parti organizzato tra mercoledì e giovedì . Non sarebbe l'incontro ...

