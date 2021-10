Inter | le strategie scudetto | Sanchez via? Ecco Jovic in prestito E per Nandez serve

Advertising

Non è ancora Natale, per i regali c'è tempo e magari qualche idea può nascere all'improvviso, avvicinandosi alla festa. Ma è bene comunque avere un progetto chiaro, capire che cosa può piacere al ...se nel calcio non concretizzi, paghi(Fiorentinainsegna...). In più la squadra subisce troppi ... Magari condietro, ma è pur sempre voluto rimanere lui. Questo deve far capire a tutti ...Luis Muriel potrebbe diventare un giocatore della Juventus a gennaio. E’ questa la pazza idea che circola nell’ambiente. Tutto nasce dalla difficile situazione che vive Dejan Kulusevski in bianconero.L'Inter sfida la Fiorentina per l'acquisto di Scamacca: Marotta ha in mente una strategia per battere l'interesse della Viola ...