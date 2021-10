Inter, la Nazionale costa: 100mila euro per far rientrare i sudamericani in tempo (Di domenica 10 ottobre 2021) Continua a far discutere il calendario InterNazionale per quel che concerne la fase di qualificazione sudamericana ai Mondiali del 2022 in Qatar. L’Inter, come fa sapere la ‘Gazzetta dello Sport’ oggi in edicola, dovrà spendere circa 100 mila euro per far tornare il prima possibile i suoi sudamericani in tempo per la partita di sabato contro la Lazio alla ripresa del campionato. Centomila euro di spese di viaggio per i charter che riporteranno Lautaro, Correa, Vecino, Vidal e Sanchez tra venerdì e sabato direttamente a Roma, nel ritiro di Inzaghi. Una corsa contro il tempo per evitare l’emergenza nell’undici titolare dell’Olimpico. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) Continua a far discutere il calendarioper quel che concerne la fase di qualificazione sudamericana ai Mondiali del 2022 in Qatar. L’, come fa sapere la ‘Gazzetta dello Sport’ oggi in edicola, dovrà spendere circa 100 milaper far tornare il prima possibile i suoiinper la partita di sabato contro la Lazio alla ripresa del campionato. Centomiladi spese di viaggio per i charter che riporteranno Lautaro, Correa, Vecino, Vidal e Sanchez tra venerdì e sabato direttamente a Roma, nel ritiro di Inzaghi. Una corsa contro ilper evitare l’emergenza nell’undici titolare dell’Olimpico. SportFace.

