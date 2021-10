Inter, difesa stacanovista: poco spazio per le riserve (Di domenica 10 ottobre 2021) L’Inter non riposa in difesa In queste prime partite della stagione 21/22 la difesa titolare dell’Inter (Skriniar, De Vrij e Bastoni) sono stati impiegati con maggiore frequenza lasciando poco spazio al trio di riserve, composto da Ranocchia, D’Ambrosio e Kolarov. “Se con Antonio Conte le alternative in difesa all’inizio della scorsa stagione erano state iper utilizzate a causa di infortuni e assenze per Covid, in questo avvio di annata, invece, hanno raccolto le briciole. I minuti sono lì a dimostrarlo: nelle prime nove gare di questo ’21-22, ovvero sette di campionato e due di Champions, i tre giocatori deputati a coprire le spalle del trio Skriniar, De Vrij e Bastoni, ovvero D’Ambrosio, Ranocchia e Kolarov hanno collezionato in tutto solo 77 ... Leggi su intermagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) L’non riposa inIn queste prime partite della stagione 21/22 latitolare dell’(Skriniar, De Vrij e Bastoni) sono stati impiegati con maggiore frequenza lasciandoal trio di, composto da Ranocchia, D’Ambrosio e Kolarov. “Se con Antonio Conte le alternative inall’inizio della scorsa stagione erano state iper utilizzate a causa di infortuni e assenze per Covid, in questo avvio di annata, invece, hanno raccolto le briciole. I minuti sono lì a dimostrarlo: nelle prime nove gare di questo ’21-22, ovvero sette di campionato e due di Champions, i tre giocatori deputati a coprire le spalle del trio Skriniar, De Vrij e Bastoni, ovvero D’Ambrosio, Ranocchia e Kolarov hanno collezionato in tutto solo 77 ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter difesa Lazio, Patric e la sua vita da jolly: l'amuleto che conquista gli allenatori ... tanto che dopo Acerbi e Luiz Felipe, come prima riserva al centro della difesa, c'è lui e non Radu. E tra meno di una settimana gli toccherà la gara più importante con l'Inter, vista l'assenza per ...

Inter, Izzo dal Torino per la difesa di Inzaghi Sul piatto ci sono la questione relativa al portiere, con l'Inter in pole su Onana dell' Ajax in ... Inzaghi però si attende anche altri innesti, probabilmente in difesa. I centrali qui non mancano, ma ...

Inter, difesa intoccabile: le alternative non giocano mai. La scorsa stagione… fcinter1908 Inter, in difesa fiducia nella linea verde: occhi puntati su Vanheusden e Pirola La prossima estate potrebbe esserci un processo di ringiovanimento per quanto riguarda la difesa dell'Inter: D'Ambrosio (33 anni), Ranocchia (33) e Kolarov (36) sono tutti in scadenza di contratto, e ...

Lazio, I dubbi di Sarri per la sostituzione di Acerbi L’espulsione di Bologna e la conseguente squalifica per due turni mettono Maurizio Sarri di fronte alla scelta di dover individuare il sostituto del centrale difensivo per le prossime due gare di camp ...

