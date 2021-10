Insonnia autunnale | perché si verifica e come rimediare

(Di domenica 10 ottobre 2021) L’è un problema che può colpire chiunque ma che statisticamente sembra coinvolgere maggiormente le donne. Scopriamo da cosa dipende esuperarla. L’arrivo dell’autunno porta con se tutta una serie di cambiamenti che si riflettono in modo più o meno importante sulla vita di tutti i giorni e, sopratutto, sull’organismo. Le donne in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Tati_Gaudimonte : Gli inglesi, geniali come sempre nell’andare subito al punto, definiscono SAD (Seasonal Affettive Disorder) la cosi… -

Ultime Notizie dalla rete : Insonnia autunnale

CheDonna.it

... infatti, provoca stanchezza, debolezza muscolare, crampi, perdita di appetito,, ... per non farsi mancare nemmeno il ferro o altri sali minerali, ecco una ricettada provare.... che spaziano dal mal di testa al mal di stomaco fino a problemi come, irritabilità e scarsa concentrazione . Come fare a uscirne e a superare indenni il periodo? Fortunatamente, ...Cappello a tesa larga, pantaloni, blazer oversize, e tanto marrone: l’estetica dei film anni 80 e 90 interpretati dall'attrice, da "Harry ti ...(Adnkronos) - Roma, 06/10/2021 - Il cambio di stagione, soprattutto quando l’autunno è alle porte, porta con sé alcuni sintomi poco piacevoli ma ...