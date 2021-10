Insieme nel letto i due vip beccati così | scatta il bacio nel cuore della notte Nuova coppia al Grande Fratello?

(Di domenica 10 ottobre 2021)alVip? Nellato iltra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. I due, sempre più vicini, hanno dormito anche assieme. Nel corsofesta organizzata nella Casa di Canale 5 l'attore Alex Belli ha consigliato a Pisu di lasciar stare Soleil Sorge, concorrente per cui Nicola ha detto di aver preso una sbandata. Per Belli Pisu avrebbe dovuto concentrarsi di più sulla Trevisan, altra inquilina del programma di Alfonso Signorini che ha suscitato parecchio interesse nel figlio figlio di Patrizia Mirigliani. Eè stato: Pisu ha seguito il consiglio dell'amico. I due si sono abbracciati e stuzzicati durante il corso di tutta la festa di compleanno per Manila Nazzaro e alla fine ecco che i ...

Advertising

Pontifex_it : Fare #sinodo significa camminare sulla stessa strada, insieme. Guardiamo a Gesù nel #VangelodiOggi, che sulla strad… - Roberto_Fico : Gaetano Manfredi sarà un ottimo sindaco di #Napoli. Nel suo impegno al servizio della città sarà supportato dal… - emergency_ong : 'A #Marzabotto idea della promozione di una cultura di #pace è nel DNA. Insieme riusciremo a portarla avanti. Quest… - ICorretto : RT @cicciogia: Ricordate: chi manifesta insieme ai fascisti è fascista, chi candida i #fascisti nel proprio partito è fascista, chi non pre… - grg_motta : RT @cicciogia: Ricordate: chi manifesta insieme ai fascisti è fascista, chi candida i #fascisti nel proprio partito è fascista, chi non pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Insieme nel

inSella

Potrete decidere come sviluppare e migliorare il vostro stadio,a tutti gli aspetti che ...- play e potrete quindi scegliere se investire denaro reale per velocizzare la vostra progressione...Vita privata È sposata dal 1985 con l'ingegnere Angelo Donati e la c oppia ha avuto due figli ovvero Angelica nata1986 e Patrick1991 . La conduttrice vive a Romaalla sua famiglia ...Lapo, che proprio ieri ha compiuto 44 anni, e Joana stanno insieme da due anni. Tempo di lettura < 1 minuto. LAPO Elkann si è sposato con Joana Lemos, 48 anni, ex pilota di rally, vincitrice della Par ...L’affluenza è stata di circa il 65% e ha premiato Spolu (Insieme), coalizione europeista di centrodestra, formata da tre partiti. Per la prima volta dal 2011, dopo il voto di due giorni, di ieri e ven ...