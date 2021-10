Indian Wells: Sinner ok contro Millman. Mager eliminato da Monfils (Di domenica 10 ottobre 2021) Due esordi assoluti a Indian Wells diversi per Jannik Sinner e Gianluca Mager: l’altoatesino ha dominato in lungo e largo contro l’australiano John Millman, mentre il ligure ha dovuto arrendersi in due set contro Gael Monfils. Ai sedicesimi Sinner se la vedrà con il vincente del match tra Isner e Nishioka. Indian Wells: Jannik domina, Gianluca lotta finché può Ha impiegato poco più di un’ora Sinner per conquistare la quinta vittoria consecutiva nel circuito. Il fresco campione di Sofia non ha avuto particolari difficoltà per battere il numero 58 del mondo, John Millman. Primo e secondo set si evolvono a specchio, con il nativo di San Candido che riesce a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Due esordi assoluti adiversi per Jannike Gianluca: l’altoatesino ha dominato in lungo e largol’australiano John, mentre il ligure ha dovuto arrendersi in due setGael. Ai sedicesimise la vedrà con il vincente del match tra Isner e Nishioka.: Jannik domina, Gianluca lotta finché può Ha impiegato poco più di un’oraper conquistare la quinta vittoria consecutiva nel circuito. Il fresco campione di Sofia non ha avuto particolari difficoltà per battere il numero 58 del mondo, John. Primo e secondo set si evolvono a specchio, con il nativo di San Candido che riesce a ...

