Incontri di Valore all'Habita79 di Pompei. Cultura, charity e gourmet: dieci eventi fino a dicembre (Di domenica 10 ottobre 2021) Presentazioni di libri con noti autori, ospiti istituzionali, mostre d'arte contemporanea, anche un appuntamento di charity dinner con chef stellati: è un programma di eventi molto fitto e ricco di contenuti quello organizzato dal manager Nicola Ruocco, e sostenuto dal nuovo albergo Habita79, dove si svolgeranno tra ottobre e novembre gli oltre dieci gli eventi. "La kermesse – si legge in una nota – è titolata Gli Incontri di Valore ed è stata fortemente voluta ed organizzata dal manager Nicola Ruocco, come suo personale contributo alla comunità". "Oggi più che mai bisogna costruire, anzi, è opportuno dire ricostruire, dopo le grandi incertezze sociali del periodo pandemico. Per ripartire, non si può che intraprendere la strada maestra della Cultura – afferma Ruocco ...

