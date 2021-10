Incidenti sul lavoro, il messaggio di Mattarella: “Una ferita sociale. Servono legalità e prevenzione” (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma – Gli Incidenti sul lavoro sono “una ferita sociale che non trova soluzione, ma purtroppo è sempre in aumento e diventa lacerante ogni volta che si apprendono, come in queste ultime settimane, quotidiani e drammatici aggiornamenti di Incidenti avvenuti”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente dell’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del lavoro, Zoello Forni, in occasione della Giornata nazionale per le Vittime degli Incidenti sul lavoro “che – scrive il Capo dello Stato – come ogni anno, vuole commemorare coloro che hanno perso la vita o hanno subito infortuni svolgendo la propria attività lavorativa”. “La Costituzione – ricorda ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma – Glisulsono “unache non trova soluzione, ma purtroppo è sempre in aumento e diventa lacerante ogni volta che si apprendono, come in queste ultime settimane, quotidiani e drammatici aggiornamenti diavvenuti”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, nelinviato al presidente dell’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del, Zoello Forni, in occasione della Giornata nazionale per le Vittime deglisul“che – scrive il Capo dello Stato – come ogni anno, vuole commemorare coloro che hanno perso la vita o hanno subito infortuni svolgendo la propria attività lavorativa”. “La Costituzione – ricorda ...

RaiNews : Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro - fattoquotidiano : Incidenti sul lavoro, Mattarella: “Chi lavora deve poter tornare a casa. Le leggi ci sono e vanno applicate con inf… - mariaederaM5S : 71ª Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. Già 770 da inizio anno. Serve giustizia! Difendere il… - Roberto_Fico : RT @Radio1Rai: ??#10Ottobre Giornata ANMIL per le vittime degli incidenti sul lavoro, @Roberto_Fico: “La sicurezza sul lavoro costituisce un… - KuroshBozorgh : RT @UILofficial: Oggi #10ottobre, ricorre il 71esimo anniversario per le vittime degli incidenti sul lavoro. Un evento che vorremmo non fes… -