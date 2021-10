Incidenti sul lavoro: deposta corona di fiori a Caserta (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Una delegazione dell’Anmil guidata dal presidente Aldo De Biase, assieme al consigliere regionale Vincenzo Santangelo, al vicesindaco di Caserta Pasquale Antonucci e al presidente del comitato provinciale dell’Inail Clemente Di Rosa ha deposto una corona di fiori davanti al monumento in memoria delle vittime degli Incidenti sul lavoro che si trova proprio davanti alla sede dell’Inail. L’iniziativa rientra nell’ambito delle celebrazioni per la giornata nazionale per le vittime degli Incidenti sul lavoro che ricorre oggi 10 ottobre. “I dati ci dicono come nell’ultimo anno il numero degli Incidenti sul lavoro sia cresciuto in provincia di Caserta e come ci sia ancora ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Una delegazione dell’Anmil guidata dal presidente Aldo De Biase, assieme al consigliere regionale Vincenzo Santangelo, al vicesindaco diPasquale Antonucci e al presidente del comitato provinciale dell’Inail Clemente Di Rosa ha deposto unadidavanti al monumento in memoria delle vittime deglisulche si trova proprio davanti alla sede dell’Inail. L’iniziativa rientra nell’ambito delle celebrazioni per la giornata nazionale per le vittime deglisulche ricorre oggi 10 ottobre. “I dati ci dicono come nell’ultimo anno il numero deglisulsia cresciuto in provincia die come ci sia ancora ...

Advertising

fattoquotidiano : Incidenti sul lavoro, Mattarella: “Chi lavora deve poter tornare a casa. Le leggi ci sono e vanno applicate con inf… - RaiNews : Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro - Radio1Rai : ??#10Ottobre Giornata ANMIL per le vittime degli incidenti sul lavoro, @Roberto_Fico: “La sicurezza sul lavoro costi… - Nanna905 : RT @Robituly1: Nel 71° anniversario della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro un pensiero speciale a Luana ??? #pre… - SassiLive : ANMIL CELEBRA A BERNALDA 71^ GIORNATA PER LE VITTIME DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO: REPORT E FOTO -