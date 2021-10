Incidenti su lavoro, Mattarella: “Ferita sociale, servono legalità e prevenzione” (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott. (Adnkronos) – Gli Incidenti sul lavoro sono “una Ferita sociale che non trova soluzione, ma purtroppo è sempre in aumento e diventa lacerante ogni volta che si apprendono, come in queste ultime settimane, quotidiani e drammatici aggiornamenti di Incidenti avvenuti”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente dell’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del lavoro, Zoello Forni, in occasione della Giornata nazionale per le Vittime degli Incidenti sul lavoro “che – scrive il Capo dello Stato – come ogni anno, vuole commemorare coloro che hanno perso la vita o hanno subito infortuni svolgendo la propria attività lavorativa”. L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott. (Adnkronos) – Glisulsono “unache non trova soluzione, ma purtroppo è sempre in aumento e diventa lacerante ogni volta che si apprendono, come in queste ultime settimane, quotidiani e drammatici aggiornamenti diavvenuti”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio inviato al presidente dell’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del, Zoello Forni, in occasione della Giornata nazionale per le Vittime deglisul“che – scrive il Capo dello Stato – come ogni anno, vuole commemorare coloro che hanno perso la vita o hanno subito infortuni svolgendo la propria attività lavorativa”. L'articolo proviene da ...

Advertising

RaiNews : Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro - MediasetTgcom24 : Incidenti lavoro, operaio perde 3 dita in una fabbrica nell'Aquilano #Raiano - mariaederaM5S : 71ª Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. Già 770 da inizio anno. Serve giustizia! Difendere il… - SenatoriPD : RT @caterinabini: Oggi si celebra la 71ª Giornata #ANMIL per le vittime degli incidenti sul lavoro. Grazie ad Anmil e a tutto il mondo asso… - Carmela_oltre : RT @mentinfuga: Lavorare stanca e troppo spesso uccide -