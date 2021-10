Incidenti su lavoro, Mattarella: "Ferita sociale, servono legalità e prevenzione" (Di domenica 10 ottobre 2021) Gli Incidenti sul lavoro sono "una Ferita sociale che non trova soluzione, ma purtroppo è sempre in aumento e diventa lacerante ogni volta che si apprendono, come in queste ultime settimane, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 10 ottobre 2021) Glisulsono "unache non trova soluzione, ma purtroppo è sempre in aumento e diventa lacerante ogni volta che si apprendono, come in queste ultime settimane, ...

Advertising

RaiNews : Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro - MediasetTgcom24 : Incidenti lavoro, operaio perde 3 dita in una fabbrica nell'Aquilano #Raiano - mariaederaM5S : 71ª Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. Già 770 da inizio anno. Serve giustizia! Difendere il… - ninda1952 : RT @RaiNews: Una giornata per affrontare un'emergenza nazionale #lavoro - cjmimun : INCIDENTI LAVORO: ANMIL, 772 MORTI NEI PRIMI 8 MESI 2021, 106 IN LOMBARDIA -