Incidente La Spezia: si scontrano due ambulanze, una si rovescia. Volontari feriti (Di domenica 10 ottobre 2021) La Incidente fra due ambulanze alla Spezia: è accaduto nel primo pomeriggio di domenica all'incrocio fra viale Italia e via Carducci . Dai palazzi vicini hanno sentito il tremendo botto: il ... Leggi su lanazione (Di domenica 10 ottobre 2021) Lafra duealla: è accaduto nel primo pomeriggio di domenica all'incrocio fra viale Italia e via Carducci . Dai palazzi vicini hanno sentito il tremendo botto: il ...

Advertising

qn_lanazione : Incidente a #LaSpezia, si scontrano due ambulanze, una si rovescia - Maschere1 : La Spezia - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A15, incidente RISOLTO al km 100+500 tra Aulla e l'allacciamento con l'A12 in direzione La Spezia. #viabiliTOS - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A15, incidente RISOLTO al km 101+100 tra l'allacciamento con l'A12 e La Spezia in direzione La Spezia. #viabiliTOS - in_appennino : RT muoversintoscan '? In #A15, incidente al km 100+500 tra Aulla e l'allacciamento con l'A12 in direzione La Spezi… -