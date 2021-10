In Libano la rete elettrica nazionale ha ricominciato a funzionare in parte (Di domenica 10 ottobre 2021) Domenica l’esercito del Libano ha portato dell’olio combustibile alle due più grandi centrali elettriche del paese mettendo fine a quasi 24 ore di interruzione nella fornitura di elettricità al paese. Non significa però che la crisi energetica del Libano – Leggi su ilpost (Di domenica 10 ottobre 2021) Domenica l’esercito delha portato dell’olio combustibile alle due più grandi centrali elettriche del paese mettendo fine a quasi 24 ore di interruzione nella fornitura di elettricità al paese. Non significa però che la crisi energetica del

