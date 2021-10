In Grecia, non in Germania, c’è il cuore della rinascita europea (Di domenica 10 ottobre 2021) L’interprete forse più acuto della storia e del significato storico generale dell’Ue è sconosciuto in Italia e il nostro dibattito ne sente tutta la mancanza. Mi riferisco alla profonda analisi che da due decenni Luuk Van Middelaar sta svolgendo tra filosofia e storia sulle vicende europee. Anche chi, come me, che non comprende l’olandese, può leggerlo nelle traduzioni francese delle sue opere promosse da anni dalla Fondazione Olandese delle Belle Lettere . Il cuore della sua analisi è quella che potremmo racchiudere in questa citazione tratta dalla sua opera più importante (Le passage à l’Europe. Histoire d’ un comencement): “L’Europa non si sviluppa solamente conferendo più potere alle istituzioni di Bruxelles; essa costringe anche gli attori nazionali ad assumere più responsabilità”. Il che getta una luce su che vi sia cosa nel ... Leggi su formiche (Di domenica 10 ottobre 2021) L’interprete forse più acutostoria e del significato storico generale dell’Ue è sconosciuto in Italia e il nostro dibattito ne sente tutta la mancanza. Mi riferisco alla profonda analisi che da due decenni Luuk Van Middelaar sta svolgendo tra filosofia e storia sulle vicende europee. Anche chi, come me, che non comprende l’olandese, può leggerlo nelle traduzioni francese delle sue opere promosse da anni dalla Fondazione Olandese delle Belle Lettere . Ilsua analisi è quella che potremmo racchiudere in questa citazione tratta dalla sua opera più importante (Le passage à l’Europe. Histoire d’ un comencement): “L’Europa non si sviluppa solamente conferendo più potere alle istituzioni di Bruxelles; essa costringe anche gli attori nazionali ad assumere più responsabilità”. Il che getta una luce su che vi sia cosa nel ...

