Ultime Notizie dalla rete : Friuli Venezia In Friuli Venezia Giulia 37 nuovi casi di coronavirus: 3 i decessi Il bollettino coronavirus in Fvg. Secondo il bollettino coronavirus oggi in Friuli Venezia Giulia su 2145 tamponi molecolari sono stati rilevati 37 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,72%. Sono inoltre 5.323 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali ...

Covid, il bollettino di domenica 10 ottobre: 37 nuovi casi e 3 decessi in Fvg UDINE. Oggi in Friuli Venezia Giulia si sono registrati 37 nuovi casi. Ben tre i decessi di oggi. Salgono a 9 (+1) le persone ricoverate in terapia intensiva e 43 (+1) i pazienti in altri reparti. Nel ...

