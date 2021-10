In Campania tornano i treni storici: primo appuntamento domenica 17 ottobre con il Reggia Express (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo una lunga pausa causata dall’emergenza sanitaria, tornano i treni storici in Campania. L’iniziativa è promossa da Acamir (Agenzia campana mobilità infrastrutture e reti) e Fondazione Fs con l’obiettivo di favorire la riscoperta delle bellezze del territorio attraverso il turismo ferroviario. Il primo appuntamento è in programma domenica 17 ottobre con il treno storico Reggia Express. Il convoglio, composto da carrozze del tipo Centoporte e Corbellini, partirà alle ore 10 dalla stazione centrale di Napoli diretto a Caserta, con arrivo previsto alle 10.40. Anche quest’anno la Reggia di Caserta, istituto museale del Ministero della Cultura e Patrimonio dell’Unesco, dedica un biglietto a tariffa ... Leggi su ildenaro (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo una lunga pausa causata dall’emergenza sanitaria,in. L’iniziativa è promossa da Acamir (Agenzia campana mobilità infrastrutture e reti) e Fondazione Fs con l’obiettivo di favorire la riscoperta delle bellezze del territorio attraverso il turismo ferroviario. Ilè in programma17con il treno storico. Il convoglio, composto da carrozze del tipo Centoporte e Corbellini, partirà alle ore 10 dalla stazione centrale di Napoli diretto a Caserta, con arrivo previsto alle 10.40. Anche quest’anno ladi Caserta, istituto museale del Ministero della Cultura e Patrimonio dell’Unesco, dedica un biglietto a tariffa ...

ViviCampania : Tornano i treni storici in Campania: il 17 ottobre riparte il Reggia Express - - InNotizia : Tornano i treni storici in Campania, dopo una lunga pausa causata dall’emergenza sanitaria. L’iniziativa è promossa… - cilentano_it : Dopo una lunga pausa causata dall’emergenza sanitaria, tornano i treni storici in Campania. L’iniziativa è promossa… - salernonotizie : Tornano i treni storici in Campania: primo appuntamento il 17 ottobre - ottopagine : Dopo la pausa forzata dalla pandemia, tornano i treni storici in Campania #Caserta -