Imolese-Carrarese, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv. (Di domenica 10 ottobre 2021) Il calcio non si ferma, nonostante la pausa delle Nazionali, ed è pronto a scendere in campo con la Serie C. In questa gara riservata al Girone B saranno protagoniste Imolese e Carrarese che si sfideranno in un match che sa di metà alta della classifica. Le due squadre sono pronte ad affrontarsi senza esclusione di colpi sognando un accesso ai tanto agognati playoff, anche se è veramente troppo presto per fare simili pronostici. I padroni di casa vengono da un buon periodo di forma con due vittorie, due pareggi ed una sconfitta nelle ultime cinque partite giocate. Dal canto loro, gli ospiti hanno totalizzato sette punti nelle ultime cinque giornata disputate vincendo due volte, pareggiando in un'occasione e perdendone due. Ecco le ultime da Imolese-Carrarese con le probabili ...

