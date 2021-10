Il video dell’agente contro il manifestante No Green pass: «Se ti muovi ti do un calcio alle palle» (Di domenica 10 ottobre 2021) Circa 12 persone sono state arrestate a seguito degli scontri tra le Forze dell’Ordine e i manifestanti contro il Green pass a Roma, tra questi gli esponenti Castellino e Fiore del partito di estrema destra Forza Nuova. Circolano alcune riprese dove degli agenti portano un ragazzo verso un furgone della Polizia, ma non riuscendo a farlo salire lo distendono a terra per poi minacciarlo di violenza. Nel video si sente una poliziotta, dopo avergli messo il piede tra le gambe, avvisare il giovane con un chiaro «Se ti muovi ti do un calcio alle palle». Per chi ha fretta Il video dura appena 4 secondi e non permette nell’immediato riscontrare la fonte. La stessa scena è presente in alcuni video montati da Local Team, ... Leggi su open.online (Di domenica 10 ottobre 2021) Circa 12 persone sono state arrestate a seguito degli scontri tra le Forze dell’Ordine e i manifestantiila Roma, tra questi gli esponenti Castellino e Fiore del partito di estrema destra Forza Nuova. Circolano alcune riprese dove degli agenti portano un ragazzo verso un furgone della Polizia, ma non riuscendo a farlo salire lo distendono a terra per poi minacciarlo di violenza. Nelsi sente una poliziotta, dopo avergli messo il piede tra le gambe, avvisare il giovane con un chiaro «Se titi do un». Per chi ha fretta Ildura appena 4 secondi e non permette nell’immediato riscontrare la fonte. La stessa scena è presente in alcunimontati da Local Team, ...

Advertising

eliteMilano : Le ere dell’agente immobiliare guarda il video clicca su - Roberta65515857 : @Tommasolabate Perchè non posta anche il video dell' uomo solo, a terra, bloccato da più poliziotti e che viene rip… - ROBERTOCERVA : Dimostrante picchiato selvaggiamente da poliziotto in borghese. Video opportunamente tagliato dai media televisivi.… - nation_soc_ : @agente_zeta @Peter_Italy @Giotherockk Il video dove spiega il funzionamento dell'Euro e della globalizzazione rest… - Valentino_Guidi : RT @LeFrecce: James Bond a bordo del Frecciarossa 1000, in una delle scene più avvincenti di “No time to Die”. Per l’occasione, #LaFreccia… -

Ultime Notizie dalla rete : video dell’agente Il video dell’agente contro il manifestante No Green pass: «Se ti muovi ti do un calcio alle palle» Open