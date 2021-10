Il principe William contro il principe Andrea: “Una minaccia per la Famiglia Reale” (Di domenica 10 ottobre 2021) Il principe Andrea è oramai la “pecora nera” della Famiglia Reale. Secondo gli esperti, infatti, il terzogenito della regina Elisabetta non tornerà più alla vita pubblica dopo che i fratelli Carlo, Edoardo e Anna gli hanno chiuso la porta ed il principe William lo ha bollato come “minaccia per la Famiglia Reale“. E mentre il … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 10 ottobre 2021) Ilè oramai la “pecora nera” della. Secondo gli esperti, infatti, il terzogenito della regina Elisabetta non tornerà più alla vita pubblica dopo che i fratelli Carlo, Edoardo e Anna gli hanno chiuso la porta ed illo ha bollato come “per la“. E mentre il … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

