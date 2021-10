Il prete pro-eutanasia che vota per il referendum: «Perché accanirsi?» – Il video (Di domenica 10 ottobre 2021) Chi lo conosce sa che la carità cristiana di don Ettore Cannavera, prete di Cagliari, passa anche da prese di posizione destinate a far discutere, soprattutto all’interno della sua Chiesa. E di cosa pensa dell’eutanasia non ha mai fatto mistero. «Ho firmato anche io il referendum per l’eutanasia Legale e organizzato due incontri con docenti universitari, per questo sono stato “richiamato” dal Vescovo di Cagliari per chiarire le mie idee», racconta don Ettore, che nel 1994 ha fondato a Serdiana La Collina, comunità per minori arrestati per reati gravi ammessi ma a cui sono state comminate pene alternative. Da tempo don Ettore, insignito nel 2018 dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella, sta portando avanti una battaglia culturale all’interno ... Leggi su open.online (Di domenica 10 ottobre 2021) Chi lo conosce sa che la carità cristiana di don Ettore Cannavera,di Cagliari, passa anche da prese di posizione destinate a far discutere, soprattutto all’interno della sua Chiesa. E di cosa pensa dell’non ha mai fatto mistero. «Ho firmato anche io ilper l’Legale e organizzato due incontri con docenti universitari, per questo sono stato “richiamato” dal Vescovo di Cagliari per chiarire le mie idee», racconta don Ettore, che nel 1994 ha fondato a Serdiana La Collina, comunità per minori arrestati per reati gravi ammessi ma a cui sono state comminate pene alternative. Da tempo don Ettore, insignito nel 2018 dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella, sta portando avanti una battaglia culturale all’interno ...

